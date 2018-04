Skoda Octavia RS diesel: de prestaties

Door: BV

H

et was al lang geen geheim meer dat Skoda een sportieve dieselversie van de Octavia zou aanbieden, maar nu kennen we ook de prestaties. De diesel komt Őmet dezelfde naam en uitrusting- naast de 200pk sterke 2.0 TFSI (uit de Golf GTI) in het aanbod. Tussen de aangedreven voorwielen vinden we de 170pk en 350Nm sterke 2.0 TDI met piëzo-injectoren. Die krachtbron wordt ook gebruikt om de VW Passat, Golf GT en Seat Leon FR voort te bewegen.

De Octavia RS zal net als de benzine leverbaar zijn als berline en Combi (break). De vijfdeurs wordt 225km/u snel en sprint naar 100km/u in 8,5 tellen. De Combi houdt het bij 224km/u voor bekeken en neemt slechts één tiende langer de tijd om de naald naar 100 te stuwen. De benzines doen de oefening in 7,3 (berline) en 7,5 (Combi) tellen en zijn respectievelijk 240 en 238km/u snel.