Mitsubishi ontwikkelt nieuwe diesel

itsubishi Motors werkt aan een eigen dieselmotor. Het Japanse merk wil zelf een diesel om in de toekomst beter in de kunnen spelen op de vraag van de Europese markten. Die dieselmotoren die de constructeur op dit moment aanbiedt zijn afkomstig van andere fabrikanten. Zo heeft de Colt een driecilinder van DaimlerChrysler onder de kap, en worden de Grandis en nieuwe Outlander door een VW-blok voortbewogen.

De huiseigen DI-D moet tegen 2010 in de catalogus staan. Het wordt een tweeliter die uiteraard zal voldoen aan de Euro V-emissienormen. Over de vermogens wordt nog met geen woord gerept.