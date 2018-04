Porsche Boxster krijgt Cayman-motor

Door: BV

orsche gaat het Boxster-gamma meer gelijkschakelen met dat van de recent geïntroduceerde Cayman. De ‘open’ Boxster S, de krachtigste variant, erft immers diens 3,4l boxermotor, ter vervanging van het 3,2l-blok. Dat is 295 in plaats van 280pk sterk en levert 340 in plaats van 320Nm trekkracht. De cabrio kan erdoor één tiende sneller sprinten (5,4 tellen) en haalt voortaan een top van 272km/u (in plaats van 268). Bovendien is de 3,4l met verbruiksgemiddelde van 10,6l/100km twee deciliter zuiniger.

De basis-Boxster wordt 5 paardjes opgekitteld, naar 245pk. De koppelcurve haalt 273Nm, amper 3NM meer dan voorheen, maar de prestaties gaan er behoorlijk op vooruit. Niet de topsnelheid, want die tikt met 258km/u slechts 2km hoger aan dan voorheen, maar wel de acceleraties. Daar duikt de nieuweling 3 tienden onder z’n voorganger. 100 staat na 6,1 tellen op de snelheidswijzer. Het verbruik daalt met 3 deciliter naar 9,3l/100km.