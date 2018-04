BMW M6: nu ook dakloos

Door: BV

p het Autosalon van Londen, die van 20 tot 30 juli z’n deuren opent voor het grote publiek, zal BMW de dakloze versies van de M6 voorstellen. Aan de aandrijflijn wordt niets gewijzigd; het is nog steeds een 507pk en 520Nm sterke 5,0l V10 die de dienst uitmaakt.

De uiterlijke opsmuk loopt eveneens gelijk met de Coupé, met de reeds gekende velgen, een dieper uitgesneden voorbumper en een achterpartij waardoor vier uitlaten steken. Gespierd, maar zonder overdaad. De grondig opgewaardeerde stuurinrichting, remmen en sportophanging worden eveneens van de gesloten evenknie geleend.

Het stoffen cabriodak en Ővooral- de onderhuidse verstevigingen doen deze M6 aandikken. De Coupé krijgt in de sprint dan ook een neuslengte voorsprong. De Cabrio gaat naar 100km/u in 4,8 tellen (2 tienden langzamer dan de gesloten versie). De topsnelheid is identiek, want elektronisch beteugeld bij 250km/u.