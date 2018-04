Speciale serie: Jaguar X-Type Cambridge

Door: BV

J

aguar komt met een speciale ‘Cambridge’-uitvoering van de X-Type. De reeks is gebaseerd op het Classic-uitrustingsniveau en zal leverbaar zijn met een 2.0 of 2.2l dieselmotor. Het interieur wordt verfraaid met een lederen aankleding en glanzend zwarte sierlijsten. Aan de buitenkant krijgt het model 17-duims lichtmetalen velgen, metaalkleur, een sieruitlaat en een zwart honingraatrooster. Er zijn vier beschikbare koetswerkkleuren. De 2.0d is er vanaf € 28.900. Voor de 2.2d vraagt Jaguar € 30.450.