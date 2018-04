Prijzen voor Ford Focus CC

Door: BV

p de marktintroductie van de Ford Focus CC is het nog wachten tot december, maar de constructeur maakt nu reeds de prijzen bekend. Meteen gaan ook de orderboeken open. Het basisniveau heet Trend en laat zich bestellen met een 100pk sterke 1.6l benzinekrachtbron of een 136pk krachtige tweeliter TDCi diesel. De eerste is er vanaf € 22.370, dieselen kan vanaf € 26.545.

Uitrustingsniveau Sport heeft als benzine een tweeliter met 145pk onder de kap en kost in die combinatie € 25.415. De diesel Őonveranderd ten opzichte van Trend- staat voor € 26.990 in de prijslijst. De meeruitrusting ten opzichte van het basisniveau omvat onder meer een sportophanging en 17-duims lichtmetalen velgen.

De Titanium-uitvoering is er met identieke motoren als de Sport, ontbeert de sportophanging maar biedt voor € 27.415 (benzine) en € 28.990 (diesel) wel een snelheidsregelaar, lederen interieur, een geavanceerde geluidsinstallatie en chroomlijsten.