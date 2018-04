Nissan Murano GT Concept

Door: BV

p het Britse Goodwood Festival of Speed, dat op 7, 8 en 9 juli wordt gehouden, zal Nissan een sportieve Murano voorstellen. De 234pk sterke 3,5l V6 krijgt door de Britse importeur een turbo aangemeten en wordt daardoor 350pk sterk. De elektronisch gestuurde vierwielaandrijving en de CVT-tranmissie werden behouden. Een stuggere ophanging moet het onderstel de kans geven om de extra pk’s te verwerken.

Het uiterlijk wordt opgewaardeerd met 22-duims wielen, een specifieke koetswerkkleur, een grotere dakspoiler en donker getinte lichtunits. Nissan zal het model ook tentoonstellen op het Autosalon van Londen, en begint daarna met wegproeven. Of de geblazen SUV ooit bij ons in de catalogus komt, is twijfelachtig.