Nog bruter: Porsche GT3 RS

e Porsche 911 GT3 is met z’n eerder spartaanse uitrusting al niet meteen een auto voor de watjes onder het cliënteel, maar met de GT3 RS gaat Porsche nog een stapje verder. Het merk eert daarmee ook meteen en traditie die door de Carrera RS (met een 2.7l boxerkrachtbron) uit 1972 de adem werd ingeblazen.

Onder de kap van de GT3 RS wijst niets op de extra toegevoegde letters; net als bij de gewone GT3 braakt het blok immers bij 7.600t/min (nog ruim 800 rotaties onder het werkingsgebied van de toerentalbegrenzer) 415pk uit. Ondanks een standaard rolkooi, waardoor de GT3 RS rijp is voor uitjes op het circuit, is de RS nog 20kg vermagerd. De reusachtige achterspoiler bestaat daarom geheel uit carbon, er wordt rijkelijker gebruik gemaakt van lichtgewicht plastic en de zware glazen achterruit is eveneens vervangen door een exemplaar uit kunststof. In het interieur, rijkelijk getooid met alcantara en op de bestuurdersplaats voorzien van een zespuntsgordel, wordt het edele carbon ook gebruik voor het frame van de kuipzetels.

Dat de RS er wat potenter uitziet, is te danken aan de bredere wielkasten achteraan. Die zijn immers afkomstig van de 997 Carrera 4, in plaats van van de Carrera 2, en daarom 44mm breder. De GT3 RS wordt geleverd in zwart of zilver, of in een minder bescheiden fel oranje of dito groen. De velgen worden steeds in een contrasterende tint afgeleverd.

De gewichtsbesparing levert in de sprint één tiende op ten opzichte van de GT3. De potige Porsche rijdt dus 100km/u na 4,3 tellen. Naar 200km/u accelereren gaat in 13,3 seconden. Op topsnelheid van beide GT3's is met 310km/u identiek.