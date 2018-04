Madrid: Seat Leon Formula Racing

Door: BV

et is Autosalon in Madrid en daar kan Seat zich natuurlijk niet onbetuigd laten. Het is immers het enige merk dat in Spanje z’n auto’s ontwerp en produceert. Een fijne definitie om het Spaanse Santana uit te sluiten, want dat bouwt Land Rover Defender-klonen en afgedankte Suzuki Vitara’s. Dat terzijde. Seat stelt wat kleinere nieuwigheden voor, maar het meeste aandacht gaat er uit naar de FR (Formula Racing) uitvoering van de Leon. Een model dat de émocion in ‘auto émocion’ Őde slogan van de constructeur- moet brengen. Voor zover dat al niet in het Da Silva wulps getekende koetswerk te vinden is. In plaats van de wat meer bescheiden motorversies die ook het verstand moeten aanspreken, is de FR van een grote mond voorzien. Met een 170pk sterke diesel en een 200pk rijke benzinestoker, viseert het model in eigen (VAG-) rangen vooral de Golf GT en GTI en de Skoda Octavia RS die inmiddels ook al met een zelfontbrander is aangekondigd. Buiten het segment meet de FR zich vooral met de sub-top, de gezinsberlines die wel pittig, maar daarom niet bloedheet zijn. Die laatste categorie zal de Leon later dit jaar in z’n Cupra-uitvoering gaan bekampen. Die wordt 240pk sterk; de Astra OPC, Mégane RS en Focus ST zijn gewaarschuwd...

De FR krijgt een 2.0l TFSI turbomotor tussen de voorwielen gelepeld. Een krachtbron die met een vermogensopbrengst van 100pk/liter door de industrie als ‘sportief’ wordt bestempeld, en dat is heel wat. Het koppel is in ons van dieselmotoren vergeven koninkrijk relatief beperkt; 280Nm, maar het is wel permanent ter beschikking tussen 1.800 en 5.000t/min. Dat is een bereik dat geen enkele diesel kan voorleggen. Al het vermogen wordt via een zesbak naar de voorwielen gekanaliseerd, waar een differentieel ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk van op het asfalt raakt. De cijfertjes spreken voor zich; de Spaanse furie zit in 7,3 tellen aan 100km/u, en de topsnelheid bedraagt 229km/u. De FR haalt ook een verbruiksgemiddelde van 7,9l/100km maar natuurlijk niet op het moment dat je bovenstaande gegevens verifieert.

In ons land zal vooral de diesel op de bestelbon aangestipt worden. En die 170pk en 350Nm sterke 2.0 TDI (per direct ook verkrijgbaar in de Altea FR) heeft op papier weinig nadelen. De sprinttijd is identiek en in de tussenacceleraties rijdt dit aggregaat de benzine naar huis. Enkel de top is met 214km/u wat lager en je moet het natuurlijk ook rooien met het ‘vettige’ geratel van de TDI. De TFSI is Ődat weten we uit de Golf- virtuoos.

Tot de ‘Formula’ hoort ook een specifieke onderstelafstelling die met dikkere antirolstangen het koetswerk in het gareel houdt. In België krijgt de FR standaard 18-duimers. Een dunne bandwang (225/40) speelt ook in de kaart van de geaccentueerde communicatieve vaardigheden van het onderstel, al is ook het uiterlijk vertoon dat ermee gepaard gaat, mooi meegenomen. Dat deze Leon wat meer paarden op stal heeft, wordt aan de buitenwereld kundig gemaakt met een andere voorspoiler. Die is van ruimere luchtdoorstroomopeningen voorzien. De achterbumper is specifiek en je kan je verklikker ook instellen op de dubbele verchroomde uitlaat of de in mat zilver uitgevoerde spiegelhuizen. Het interieur krijgt sportzetels, een specifieke pookknop en een instrumentarium dat onder een donker zilvergetinte schaduwkap wordt verstopt. Het kleine sportstuurtje wordt met geperforeerd leder afgewerkt en krijgt ook een FR-logo ingeplant.

De FR mag zich verheugen op een complete veiligheidsuitrusting (inclusief stabiliteitscontrole) en een comfortuitrusting die ook steeds een automatische airco omvat. Vanaf heden kunnen ook -op alle Leon- meesturende bi-Xenon koplampen, waarvoor je wel dieper in de buidel moet tasten. De FR is per direct te bestellen. Seat wil € 24.290 als de Spaanse peper zich met benzine laat vullen en vraagt voor een oliestoker € 24.790. Die is van huis uit van een partikelfilter voorzien. Een vergelijkbare Golf kost gauw € 1.000 extra. Leveringen vanaf juli.