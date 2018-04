Peugeot maakt zomerreeks van 206 CC

Door: BV

M

et kledingmerk Quiksilver heeft Peugeot al sinds 1998 een overeenkomst die enkele leuke speciale reeksen heeft opgeleverd. Die zijn volgens de constructeur vooral gericht op vrijgezellen en paren zonder kinderen. De Roland Garros-uitvoering mikt op een oudere categorie. Voor een derde categorie, onafhankelijke en dynamische vrouwen, brengt Peugeot deze zomer de 206 CC Roxy op de markt. Roxy is het vrouwenmerk van sportkledingfabrikant Quiksilver.

De 206 CC Roxy is er slechts in één enkele, grijze koetswerkkleur. Op de kofferbeugels vinden we een blauwe heemstroos, het logo van Roxy. Aan de binnenkant wordt het model uitgerust met een speciale bekleding in een grijs-blauw bloemenmotief. Aan de standaarduitrusting worden 16-duims lichtmetaal en een sport-pack toegevoegd. De Roxy wordt te koop aangeboden met de 1.6l benzine- of dieselkrachtbron.