Porsche komt met instap-Cayman

orsche introduceert een 245pk sterke Cayman. Die wordt aangedreven door de 2.7l zescilinder boxermotor uit de Boxster en komt in het gamma onder de eerder geïnstroduceerde Cayman S die door een 3.3l met 295pk wordt voortbewogen. In combinatie met een handgeschakelde vijfbak gaat de nieuwe instapper naar 100km/u in 6,1 tellen en is hij 256km/u snel. De Cayman S doet die oefening in 5,4 seconden en haalt 275km/u. Bijbetalen kan onder meer voor een handgeroerde zesbak of een Tiptronic automaat met vijf verhoudingen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 9,3l/100km.

De Cayman zit wat kariger in de aankleding als de Cayman S, maar veel scheelt het niet. De remzadels en de aërodynamische koetswerklipjes zijn hier in zwart uitgevoerd. De velgen hebben een doorsnede van 17 duim en zijn geschoeid met 205/55-rubbers.