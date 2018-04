Suzuki SX4 met 5 jaar garantie

Door: BV

S

uzuki’s nieuwe SX4 is de eerste wagen in het aanbod van de Japanse constructeur met 5 jaar garantie. De Belgische invoerder verlengt de fabrieksgarantie van drie jaar (maximum 100.000km) met 2 jaar en een maximum van 150.000km. De SX4 werd afgelopen weekend in het Belgische dealernet gelanceerd. Suzuki biedt enkel de tweewielaangedreven versies aan. Er is keuze uit drie motoren; een 1.5l benzinemotor met handgeroerde versnellingsbak, een 1.6l benzine met een automatische gangwissel en een 1.9 DDiS dieselmotor. Er zijn drie uitrustingsniveau’s.

De importeur heeft inmiddels ook de prijzen bekendgemaakt. De 1.5 benzine Grand Advantage is de instapper met een prijskaartje van € 12.499. De topversie, 1.9 DDiS Outdoor kost € 18.999.