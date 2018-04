Peugeot 1007 1.6 nu ook handgeschakeld

Door: BV

ot op heden bood Peugeot de 1007 met 1.4l en 1.6l benzineversie slechts aan met de 2 Tronic gerobotiseerde versnellingsbak. De 1.6 komt er nu ook met een gewone handbediende vijfbak. Peugeot wil op die manier tegemoet komen aan de vraag van meer traditionele klanten.

De 1.6 16v presteert met z’n handgeschakelde versnellingsbak beter dan de geautomatiseerde variant. De sprint naar 100km/u gaat ermee in 12 seconden; 6 tienden minder dan de 110pk sterke 2Tronic. De topsnelheid blijft ongewijzigd op 190km/u. De vijfbak is er in de versies Trendy en Sporty.