Seat presenteert snelle Leon

Door: BV

V

olgende week presenteert Seat de Leon FR op het Autosalon van Madrid. Het model krijgt een 170pk sterke 2.0 TDI of een 200pk krachtige 2.0l TFSI-benzinemotor onder de kap. Met dezelfde krachtbron als de Golf GTI tussen de voorwielen haalt de Leon FR een top van 229km/u en passeert de naald van de snelheidswijzer 100km/u na 7,3 tellen. De diesel wordt 214km/u snel en doet de sprint in 8,2 seconden. Het prestatiemodel heeft recht op een aangepaste binnen- en buitenaankleding. Eind volgende week bespreken we de snelle Seat in detailij