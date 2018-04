VW Vorst gaat Polo bouwen

Door: BV

D

e vorig jaar opgefriste Volkswagen Polo verkoopt zo goed dat het productieplafond in de fabrieken in Bratislava en Pamplona bereikt is. De Brusselse Volkswagen-fabriek heeft capaciteit op overschot en kan dankzij z’n flexibele productielijn snel aangepast worden voor de Polo. Momenteel bouwt de vestiging enkel de Golf, maar de productieketting is ingesteld op meerdere producten. Vroeger produceerde het merk er immers ook de Lupo. Vorst mag minstens 10.000 Polo’s bouwen. Na de zomer moet het eerste exemplaar er van de band lopen.