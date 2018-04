Hybride Hyundai Accent productieklaar

Door: BV

H

yundai beschouwt wagens die aangedreven worden door een brandstofcel als de meest voor de hand liggende oplossing voor de toekomst omdat ze enkel water uitstoten. Binnen dat kader ontwikkelde de constructeur reeds de Tucson FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Hyundai zal die technologie de komende jaren verder ontwikkelen, maar massaproductie hoort op dit ogenblik nog niet tot de mogelijkheden. Een vertraging die voornamelijk te wijten is aan de ontwikkeling van praktisch bruikbare servicestations voor de bevoorrading. De Hybride is nog volgens de constructeur een goede tussenoplossing. Op het Autosalon van Stockholm werd reeds een Hybride Accent tentoongesteld. De Koreanen zeggen nu klaar te zijn voor serieproductie, maar een Europese carrière is weinig waarschijnlijk.

De brandstofvriendelijke Accent maakt gebruik van een ‘parralel hybride systeem’; een installatie waarbij de elektromotor enkel een ondersteunende functie krijgt. De elektromotor levert tijdens acceleraties extra energie en bij vertragingen wordt een deel van de kinetische energie opgeslagen in de 144 Volt nikkel-metaalhybride-batterij. Die bevindt zich in de koffer. Om beide aandrijfgroepen parallel te laten werken wordt een CVT-automaat gemonteerd. De benzinekrachtbron heeft een inhoud van 1.4l. Hyundai claimt een brandstofverbruik van slechts 5,3l/100km.

De hybride aandrijfgroep is niet het enige verschil tussen de Accent Hybrid en een standaardmodel. Hij is in een specifieke kleur getooid en het instrumentenbord en de bijhorende tellers zijn aangepast. Zo kan de bestuurder duidelijk aan de tellerpartij zien wanneer de elektromotor de benzinemotor bijstaat, of wanneer de batterij bijgeladen wordt. Bovendien hebben de ingenieurs heel wat gewichtsbesparende aanpassingen voorzien. Zo wordt voor de zetels een lichtgewicht aluminium basisstructuur gebruikt en ook de wielen zijn in lichtmetaal vervaardigd. Voor de motorkap en de kofferklep wordt aluminium gebruikt.