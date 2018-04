Land Rover Defender gaat door tot 2010

Door: BV

egen de lente van volgend jaar zal Land Rover z’n Defender aanpassen. Details over de ingrepen worden pas later dit jaar bekendgemaakt. Land Rover wordt door evoluerende wetgeving tot de upgrade gedwongen, maar spreekt ook over ingrepen die leven met de Defender aangenamer maken.

Land Rover verkoopt jaarlijks zo’n 25.000 Defenders, onder meer dankzij grote orders. Zo bestelde het Italiaanse energiebedrijf Ente Nazionale Elettricita recent nog 900 stuks. De Defender houdt in de Solihull fabriek -waar ook de Range Rover, Range Rover Sport en Discovery 3 worden gebouwd- 750 mensen aan het werk. Die hebben nu werkzekerheid tot 2010, maar Land Rover onderzoekt de mogelijkheden om het model ook daarna te kunnen blijven aanbieden.

De Defender is de rechtstreekse afstammeling van de Land Rover die in 1948 het levenslicht zag. De naam Defender werd in 1990 geïntroduceerd. Sinds de productiestart, bijna 60 jaar geleden, bouwde het bedrijf 1,8 miljoen stuks. Ruim twee derde daarvan rijdt nog steeds rond.