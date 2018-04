Daewoo (Chevrolet) G2X: labeltjes plakken

Door: BV

eneral Motors lijkt aan de Pontiac Solstice een model te hebben dat in zowat ieders smaak valt. Het concern wil daarvan profiteren om de kleine tweezitter met stoffen cabriodak aan een breed publiek aan te bieden. In thuisland VS, is hij behalve bij Pontiac, ook nog bij Saturn te vinden. Europa krijgt hem volgend jaar als nieuwe Opel GT (meteen een opvolger voor de Speedster) en nu is ook een Koreaanse afgeleide voorgesteld. Daewoo, dat op de Europese markt inmiddels als Chevrolet aan de man wordt gebracht, heeft er immers de G2X voorgesteld. Die heeft een 177pk sterke 2.4l onder de kap. De Europese Opel GT wordt door een geblazen tweeliter viercilinder met 260pk voortbewogen. Het is weinig waarschijnlijk dat we binnenkort een Chevrolet-versie van de G2X mogen verwachten.