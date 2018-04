Met Peugeot naar de bioskoop voor 207 cent

Door: BV

D

it weekend lanceert Peugeot z’n nieuwe 207 op de Belgische markt. Om dat evenement extra luister bij te zetten, trakteert het merk op vrijdagavond 12 mei alle geïnteresseerden op een cinemavoorstelling voor € 2,07 in plaats van het normale tarief. De exceptionele prijs geldt voor alle avondvertoningen (20.00u, 20.30u, 22.30u en 23.00u) in alle Belgische Kinepolisbioscopen (Brussel, Gent, Eigenbrakel, Hasselt, Kortrijk, Antwerpen, Leuven of Luik).