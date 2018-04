Adembenemend: BMW Mille Miglia Concept

Door: BV

ussen 1927 en 1957 heeft BMW regelmatig deelgenomen aan de legendarische Mille Miglia autorace. In 1940 won het merk met de blauw-witte propeller in het logo met de 328 Mille Miglia Touring Coupé. Twee jaar geleden deed dezelfde wagen dat nog eens dunnetjes over de Mille Miglia Ősinds 1977 een historische rally- opnieuw op z’n naam te schrijven. De 328 MM haalde in 1940 over het ganse parcours een gemiddelde snelheid van 166,7km/u. Een record dat is vereeuwigd in de geschiedenis van de Mille Miglia want het is nooit gebrokenij Dit jaar pakt BMW op het Historische evement uit met de Mille Miglia Concept Coupé 2006. Dat is een op het origineel geïnspireerde concept car. Volgens de constructeur gaat het om een zuivere hommage, een stijloefening ook, maar zijn er geen productieplannen.

De Mille Miglia Concept Coupé is opgebouwd rond een buizenchassis. Het koetswerk is vervaardigd uit met carbonvezels versterkte kunststof. De 328 werd Őook toen al- aangedreven door een zes-in-lijn met 1971cc slagvolume. Die had 136 paarden op stal. De nieuweling leent de aandrijfcomponenten, inclusief de 3246cc zes-in-lijnmotor, van de Z4 M en heeft de beschikking over 343pk en 365Nm trekkracht. De Concept Coupé is 23cm langer, 14cm breder en 4cm lager dan de Z4 M. Het lijnenspel is klassiek, maar BMW was niet vies van wat spitstechnologie. Zowel voor- als achteraan zijn LEDs gebruikt voor de verlichting. Achteraan loopt die als een rode lijn dwars over de koets.