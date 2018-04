Bond-mobiel: onuitgegeven Aston Martin DBS

Door: BV

n november komt de nieuwe Bond-film ‘Casino Royale’ in de bioscopen. De Britse topspion krijgt daarin een gloednieuwe Aston Martin als dienstwagen onder het zitvlak; de DBS. Dat is een opgepepte variant van de DB9 die Ő uiteraard zonder het gros van de gadgets Ő ook voor de gefortuneerde sterveling beschikbaar wordt.

Over de prestaties houdt Aston Martin de lippen nog stijf op elkaar, maar het spreekt voor zich dat de DBS de 450pk sterke en 300km/u snelle ‘ordinaire’ DB9 naar de kroon steekt. Het uiterlijk oogt met grotere lichtmetalen velgen, zijschorten en een agressiever gelijnde voorbumper alvast een stuk explosiever. Very ‘Bond’, indeed...