Tweede facelift voor Volvo S60

orig jaar werd de in 2000 gelanceerde Volvo S60 al eens bescheiden opgefrist. Nu doet Volvo dat voor een tweede maal. Het model moet naar schatting nog twee jaar mee. Net als de eerste opfrisbeurt, blijven de wijzigingen bescheiden. De neus wordt gemoderniseerd met een nieuwe grille, waarin meer chroom wordt verwerkt en waarop het vernieuwde Volvo-logo prijkt, en een aangepaste voorspoiler. Voortaan zijn alle elementen in koetswerkkleur uitgevoerd. De spiegels groeien een maat en bieden voortaan ook plaats aan de richtingaanwijzers.

Volvo heeft de ophanging aangepast om de S60 sportiever voor de dag te laten komen. Stuggere schokdempers en dikkere antirolstangen moet de rolweerstand met een kwart verhogen. Een maatregel die meteen ook een snediger stuurgevoel oplevert. In het interieur wordt weer rijker met zilverkleurige sierstukken gestrooid. Voortaan is het sportmeubilair ook verkrijgbaar met tweekleurig leder. Tot slot verschijnt adaptieve (meedraaiende) Bi-Xenonverlichting in de optielijst. Grote prijswijzigingen worden niet verwacht. Motorisch blijft ook alles bij het oude.