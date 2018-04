Alfa 8C Spider valt in de prijzen

Door: BV

e Alfa 8C Spider, concept car afgeleid van de originele Alfa 8 C Competizione-coupé is in de prijzen gevallen. De auto heeft namelijk de prestigieuze publieksprijs behaald op het Concours D’Elegance Villa d’Este aan het Como-meer in Italië. Eerder dit jaar nam de Alfa 8 C Spider reeds deel aan eenzelfde event in het Amerikaanse Pebble Beach. Chris Bangle, de design-chef van BMW, die eerder werkzaam was bij het Centro Stile Fiat, handigde de prijs over aan Wolfgang Egger, verantwoordelijke design Centro Stile Alfa Romeo en zijn volledig team van medewerkers.

De Alfa 8C Spider wordt aangedreven door een 4.2 V8 Maserati-motor en gekoppeld aan een manuele 6-versnellingsbak. Het origineel concept, de Alfa 8 C Competizione werd in 2003 voorgsteld op de IAA van Frankfurt. De afgeleide cabrio-versie verschilt op enkele punten van het origineel zoals de voorzijde, de specifieke grille met chroominleg en de immense 20-duims lichtmetalen velgen.