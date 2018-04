Ford frist kleinste monovolume op

Door: BV

oegegeven, als we ons Ford’s monovolumes voor de geest halen, durven ook soms over de kleine Tourneo Connect te kijken. Het model is de personenwagenuitvoering van de Transit Connect, volgens een recept dat eerder al succesvol werd toegepast op de Renault Kangoo en Peugeot/Citroën Partner/Berlingo. Het gamma wordt herschikt en bestaat voortaan enkel nog uit dieselversies, die allen aan de Euro IV-emissienormen voldoen. De 1.8 TDCi staat in de catalogus met vermogens van 75 en 90pk en een nieuwe versie met 110pk. Alle versies krijgen anders vormgegeven bumperschilden en het aanbod koetswerkkleuren wordt herschikt.

De Tourneo Connect heeft een achterbank en twee portieren voor op z’n meer functionele collega, maar bestaat eveneens in versies met korte en lange wielbasis. In die laatste laten zich voortaan 8 personen schikken. Vooral bovenaan het gamma, in de GLX-uitvoering, trekt Ford nieuwe registers open. Nieuwe bekledingsstofjes en zelfs een tweekleurig dashboard doen hun intrede. Aan de buitenkant wordt het topmodel getrakteerd op gelakte bumpers en een nieuwe verchroomde grille. Deze luxueuze variant die enkel met korte wielbasis te koop is, krijgt ook een aangepaste achterophanging. De laadcapaciteit slinkt tot 500kg, maar je krijgt er meer comfort voor in de plaats.