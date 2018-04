Nissan's luxemerk Infiniti komt in 2008

Door: BV

nfiniti, het premium-merk van Nissan, is sedert 1989 in Noord-Amerika en Canada een bestseller. Nadat ook Taiwan, het Midden-Oosten en Korea dit topmerk à la Lexus te zien kreeg deden er de laatste tijd sterke geruchten de ronde dat ook Europa het volgende wingewest voor deze auto zou worden. In de V.S. werden voor vijf jaar 72.840 Infiniti’s gesleten terwijl vorig jaar een stijging van 88%, nl. 136.400 eenheden, werd genoteerd.

Tijdens de voorstelling van de resultaten 2005 maakte Carlos Ghosn in Tokio bekend dat het merk in 2008 goed en wel naar Europa zou worden verscheept. Hij vertelde dat er fors wordt geïnvesteerd om een nieuw product van topkwaliteit te kunnen leveren. De Infiniti van de nieuwe generatie zal worden verdeeld door gespecialiseerde dealers. Via de grijze markt werden bij ons intussen een paar dozijn Infiniti’s geïmporteerdij