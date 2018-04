Voorgesteld: Ferrari 575 GTZ

Door: BV

D

e Italiaanse koetswerkspecialist Zagato bewerkte op vraag van de steenrijke Japanse autoverzamelaar Yoshi Hayashi een 575M Maranello. De inspiratie werd gevonden in de door Zagata vijftig jaar geleden gebouwde 250 GTZ. Dat model was eerder dit jaar de blikvanger op de stand van Zagato op het Autosalon van Genève. De nieuwe Ferrari 575 GTZ, net als het exemplaar uit 1956 een uniek stuk, erft er onder meer een tweekleurig spuitschema van. Het is voor de eerste keer getoond aan het publiek op het prestigieuze Villa d’Este Concours d’Elegance.

Aan het onderstel van de 575M Maranello werd niet geraakt, maar Zagato ontmantelde het koetswerk om het te vervangen door een volledig met de hand gebouwde aluminium carrosserie.