Hyundai stelt nieuwe Elantra voor

Door: BV

O

p het Autosalon van New York heeft Hyundai vandaag de nieuwe Elantra voorgesteld. Het is een klassieke vierdeurs sedan die vooral is ontwikkeld om op de Amerikaanse markt te scoren. Het model kromp met 2cm ten opzichte van z’n voorganger, maar omdat de wielbasis met 4cm groeide en de breedte met 5cm toenam is het interieur toch groter dan voorheen. De veiligheidsuitrusting omvat 6 airbags, actieve hoofdsteunen en natuurlijk ook ABS en EBD.

Ook het design van de Elantra is in hoofdzaak op de Amerikaanse markt geënt. De sedan krijgt dynamisch ogende heldere koplampen, een oplopende gordelllijn en een gezonde portie chroom rond het radiatorrooster. In eerste instantie zal het model worden uitgerust met een tweeliter benzinemotor die 143pk levert. Standaard wordt die gekoppeld aan een handbediende vijfbak, maar een automaat is in optie leverbaar.

Vanaf de herfst komt de Elantra op de Amerikaanse markt. Een Europese carrière voor het model is niet voorzien. Hyundai ontwikkelt op dit ogenblik een ander volledig nieuw model dat wel voor Europa bestemd is . Dat Őde naam is nog niet bekend- zal in het Europese C-segment weerwerk komen bieden. Hyundai plant verschillende koetswerkvarianten. De lancering in de VS is gepland voor de eerste helft van 2007.