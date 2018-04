Alfa Brera met 200pk diesel in de startblokken

Door: BV

D

rie maanden na de lancering van de benzineversies (2.2 JTS met 185pk en 3.2 JTS Q4 met 260pk) voegt Alfa Romeo de 200pk sterke 2.4l vijfcilinder common-rail diesel toe aan het aanbod van de Brera. Commercialisatie begint op 14 april en de prijzen starten vanaf € 35.400.

Behalve een maximumvermogen van 200pk bij 4.000t/min levert de krachtcentrale ook nog 400Nm trekkracht en dit bij een omwentelingssnelheid van 2.000 toeren. De Brera haalt er 100km/u mee in 8,1 seconden en is in staat een topsnelheid van 228 km/u aan te houden. Net als de benzineversies wordt de Brera 2.4 JTDm aangeboden in twee uitrustingsniveaus: Brera en Brera Sky Window.