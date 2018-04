Fuse is futurischtische sportcoupé van Scion

Door: BV

S

mart is er het sprekende voorbeeld van dat het niet eenvoudig is een nieuw nichemerk succesvol te lanceren. Toyota heeft het wel gedaan toen het in de VS Scion lanceerde, maar in plaats van rationele eigenschappen uit te spelen zoals smart, speelt de Toyota-dochter vooral op het sentiment van de jonge, trendy Amerikaan. Met opvallende seriemodellen geënt op Toyota-mechaniek en nog meer in het oog springende studiemodellen maakt het merk carrière op de jong-en-trendy-markt voor verstedelijkt Amerika. Op het Autosalon van New York onthulde de divisie nog maar eens een studiemodel met ene populair thema; een sportcoupé.

De lijnen van de Scion Fuse zijn bepaald door de ontwerpers van Toyota’s Californische ontwerpstudio, maar de inpiratie komt uit de Japanse Super GT racecompetitie. De voorruit is panoramisch en loopt Őals het vizier van een helm- ononderbroken door tot aan de B-stijlen. De koets is een combinatie van krachtige bollingen, onder meer voor de flanken en de wielkasten, en hoekige accenten. En vleugeldeuren blijven natuurlijk een blikvanger. In het futuristische interieur is het instrumentarium ingewerkt in het stuurwiel, terwijl de passagier voor z’n neus een brede monitor vindt. Dat geeft tijdens het rijden extra informatie weer, maar dient bij stilstand als media-center. Je kan er video’s mee bekijken of je uitleven op de inmiddels obligate spelconsole. Je kan de Fuse zelf gebruiken om rond te hangen. Een uitklapbaar buitenzitje en exterieurluidsprekers maken een bank en draagbare stereo overbodig.

De Fuse wordt geheel elektronisch bestuurd, wat wil zeggen dat alle bestuurdersinput volgens het drive-by-wire principe gebeurd. Over de krachtbron wordt niet geroerd, maar de automaat is alvast met grote stuurwiellepels tot een andere versnelling te dwingen. Andere vondsten zijn een verlicht Scion-logo en verlichting rond de uitlaatspruitstukken. De 20-duims wielen hebben op het eind van elke velg een LED die oplicht als de bestuurder de richtingaanwijzer activeert. Gekker moet het niet wordenij