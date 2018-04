Unlimited is vierdeurs Jeep Wrangler

Door: BV

et was al lang geen geheim meer dat Jeep werkte aan een vierdeursuitvoering van de Wrangler. Nu zijn er ook officiële gegevens en beelden, want het model Ődat luistert naar de naam Unlimited- is voorgesteld op het Autosalon van New York. De Jeep Wrangler 2007 Unlimited, zoals het model voluit heet, wordt ook meteen de enige vierdeurs cabrio op de markt. De wielbasis van de nieuweling bedraagt 2.946mm. Dat werd bereikt door de 2.423mm lange wielbasis van de standaard Wrangler met 523mm te verlengen. Extra ruimte die wordt gebruikt voor een ruimtere achterbank (achteraan de standaard Wrangler heb je niet meteen ruimte in overvloed) en drie maal meer kofferinhoud; tot 1.310l met de achterbank rechtop. De ruiten in de vier portieren kunnen helemaal naar beneden. In de onvervalste Jeep-stijl zijn ook de achterportieren bevestigd met zichtbare, gesmede scharnieren en openen over 90°.

Het Cabriodak van de Wrangler werd herdacht om ook de inzittenden van de vierdeurs van de openlucht te laten genieten. Het werd een driedelige modulaire hartop. Daarmee zijn een aantal configuraties mogelijk; van een groot open dak over de voorste zitplaatsen tot volledig dakloos. De Wrangler Unlimited ziet z’n overrijhoek in vergelijking met de conventionele Wrangler krimpen naar 20,8 graden, maar de uitstekende op- en afrijhoeken van respectievelijk 44,4 en 40,5 graden blijven behouden. Drie metalen platen beschermen de onderzijde van de nieuwe Jeep Wrangler Unlimited 2007: ze bedekken de benzinetank, de transferbak en het oliecarter van de automatische versnellingsbak. Tweewielaangedreven Jeep Wrangler Unlimited-modellen hebben één beschermplaat voor de benzinetank.

In vergelijking met de uittredende generatie werd het frame 100% stijver en het koetswerk de helft meer torsieresistent. Daarnaast moeten een fijner afgestelde ophanging met schroefveren, een vijfvoudige asgeleiding en brede spoorstangen voor gevoelig betere rijeigenschappen zorgen. De nieuwe stuurinrichting met kogelkringloop van de Jeep Wrangler Unlimited 2007 is verbonden met een robuust, overdwars stuurstangensysteem dat voor een nauwkeuriger wielgeleiding zorgt in voertuigen met starre assen. Onder de kap zit een 3,8l grote V6 die naar Amerikaanse traditie een ronduit pover vermogen van 205pk produceert, maar met 325Nm koppel wel goed scoort. De krachtbron wordt standaard aan een handbediende zesbak gepaard. Een automaat met (slechts) vier verhoudingen is optioneel. In Europa zal vooral de nieuwe dieselversie verkoopskansen krijgen. Het is voor het eerst dat de Wrangler met een oliestoker te koop zal aangeboden worden.

De Jeep Wrangler Unlimited 2007, die gebouwd wordt in de Toledo Assembly Plant van de Chrysler Group in Toledo, Ohio, staat in de herfst van 2006 bij de dealers van de V.S. De andere internationale markten volgen in de eerste helft van 2007.