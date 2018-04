Meer over de Bentley Continental GTC

Door: BV

D

e Continental GTC, Bentley’s 2+2 Cabrio, wordt deze maand officieel voorgesteld op het Autosalon van New York. Het is de derde totaal nieuwe Bentley sinds VW het bij de Britse autobouwer voor het zeggen heeft. In 2003 werd de Continental GT gelanceerd en afgelopen jaar zag de Continental Flying Spur het levenslicht. De GTC krijgt net als z’n jonge broers permanente vierwielaandrijving, een twaalfcilinderkrachtbron en luchtophanging. Allemaal elementen die het merk leent van VW’s Phaeton.

De W12 krijgt in de fabriek in het Britse Crewe twee turbo’s opgevezen. Het vermogen bedraagt daardoor 560pk, terwijl reeds vanaf 1.600 omwentelingen per minuut een maximumkoppel van 650Nm ter beschikking is. Hoewel Bentley er prat op gaat dat dit een convertible is voor dagelijks gebruik, neigen de prestaties naar die van een supersportwagen. De acceleratie naar 100km/u duurt 5,1 seconden en de topsnelheid (met het dak dicht) bedraagt 312km/u. In open toestand is dat nog steeds 306km/u, wat betekent dat Bentley de luchtwervelingen sterk heeft weten in te perken. De Continental GTC beschikt ook over een herwerkte achterophanging, met het oog op het behouden van een grotere bagagecapaciteit. Uiteindelijk slikt de nieuweling in open toestand nog 235l. Bentley zal bij levering later dit jaar in het totaal 15 koetswerkkleuren aanbieden. Die worden gecombineerd met één van de vijf beschikbare kleuren voor de stoffen kap.

Om de stijfheid van de koets naar een aanvaardbaar niveau te tillen, wordt voor de dorpels gebruik gemaakt van dikker staal en werden extra verstevigingsdwarsbalken onder het passagierscompartiment aangelegd. De verstevigingen doen de GTC uiteindelijk 110kg aandikken ten opzichte van de Coupé. Het leeggewicht bedraagt net geen 2,5 ton. Het dak zelf bestaat telt niet minder dan zeven beugels (voor een betere pasvorm) en laat zich in 25 seconden volautomatische openen of sluiten. De constructie beschikt over een verwarmde glazen achterruit en Bentley werkte zelfs dakverlichting in. De rolbeugels schieten achter de hoofdsteunen omhoog als sensoren de mogelijkheid van een koprol zouden registreren.