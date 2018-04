Ford bouwt V8 dieselmotor

Door: BV

ord’s Britse Dagenham Diesel Centre heeft voor de FordŐgroep een nieuwe hoogtechnologische V8 dieselmotor ontwikkeld. Die heeft een longinhoud van 3,6 liter, krijgt net als de samen met PSA ontwikkelde 2.7l V6 twee kleine variabele turbo’s en moet daardoor in staat zijn een vermogensopbrengst van 75pk per liter te laten optekenen en tot 640Nm koppel genereren. De 270pk sterke achtercilinder wordt geïntroduceerd onder de kap van Ford’s luxemerken. De exacte applicaties worden pas later bekend gemaakt, maar Jaguar, Land-Rover en misschien ook Volvo zullen de achtcilinder binnen afzienbare tijd aan het aanbod toevoegen.

De V8 zal gebouwd worden aan dezelfde productielijn als kleinere broer V6. De Britse Dagenham-fabriek bouwde daarvan intussen al meer dan 110.000 stuks. Voor de nieuwste telg wordt gemikt op een jaarproductie van 25.000 stuks. Dagenham werd pas in 2003 geopend. De productiefaciliteit bouwt ook de 1.4l en 1.6l dieselmotoren van de groep en zal dit jaar in totaal 700.000 krachtcentrales produceren. Volgend jaar worden de 2.350 personeelsleden geacht meer dan een miljoen motoren af te leveren.