VW SpaceFox niet voor Europa

Door: BV

D

e goedkope Volkswagen Fox wordt uit Brazilië geïmporteerd. Op de thuismarkt hebben ze behalve de driedeurs -die in een licht gewijzigde vorm ook onze catalogi siert- ook een CrossFox; net als de CrossPolo een hoger op poten staand derivaat. Nu komt er op de thuismarkt nog een derde model bij; de SpaceFox. Het model houdt het midden tussen een conventionele break en een monovolume omdat de Fox van nature al behoorlijk hoog is. De lengte groeit van 3,76 naar 4,18m. Een toename die volledig voor rekening is van de achteroverhang. De kofferinhoud zwelt daardoor tot minimaal 430l. En dat terwijl de verschuifbare achterbank werd behouden. In het beste geval stouw je in de SpaceFox 1.385l bagage.

Tussen de voorwielen zit een 1.6l viercilinder die zowel benzine als alcohol door de cilinders jaagt. Die is goed voor iets meer dan 100pk. Op alcohol presteert het model steeds net iets beter. Meteen leverbaar, in Brazilië welteverstaan.