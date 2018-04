Nieuwe Nissan Note in detail

Door: BV

eze maand lanceert Nissan in ons land de nieuwe Note. Een wat eigenzinnig gelijnde gezinswagen die volgens de constructeur alle voordelen Őgemak en comfort op kop- van een auto uit het C-segment giet in de afmetingen van een auto in de B-segment. Het model werd ontwikkeld op basis van de show car “Tone” die in 2004 werd getoond op het Autosalon van Parijs. Uiterlijk heeft het model nog veel van z’n voorloper, maar de ontwerpers introduceerden nog familietrekjes die het model zowel aan de grote SUV Murano als aan de kleinere Micra linken. Toch is het profiel karakteristiek, met een ‘ski-schans’ danklijn en boemerang-achterlichten.

De Note loopt van de band in Nissans productiesite in het Britse Sunderland. Het model wordt gebouwd op een verlengde versie van het “Alliance-B”-platform. Dat wordt binnen Nissan voor de Micra en Micra C+C gebruikt en Renault bouwt er zijn Modus en Clio III op. In z’n lange uitvoering biedt het een wielbasis van 2,6m (op een koetswerk van 4m voor de Note). In principe levert dat ruimte op voor drie zetelrijen, maar Nissan hield het bij vijf zitplaatsen. Op de achterbank Ődie over 16cm verschuifbaar is- heb je daarom ook in de meest vooruitgeschoven positie voldoende beenruimte voor volwassenen. Wanneer de achterbank volledig naar achteren is geschoven is de beenruimte achterin vergelijkbaar met die van een wagen uit het D-segment, aldus Nissan.

De bagageruimte slikt minstens 280l. 437l met naar voren geschoven achterbank en 1332l wanneer de rugleuningen zijn neergeklapt. Ook de passagierszetel vooraan vouwt dicht wanneer voorwerpen tot 2,40m vervoerd moeten worden. In de laadruimte creëert Nissan twee verdiepen. In het interieur is ook nogal wat bergruimte voorzien, en krijgen de kids op de achterbank uitklaptafeltjes. Net als in een heuse monovolume.

Alle motoren van de Note zijn oude bekenden. Er zijn twee benzines en even veel diesels. De eerste soort omvat een 1.4l en een versie met een slagvolume van 1.6l, goed voor respectievelijk 88pk en 128Nm en 110pk en 153Nm. De diesels hebben een identieke zuigerverplaatsing van 1.5l en zijn afkomstig van bij Renault. Te weten een versie met 68pk en 160Nm en een krachtiger variant die 86pk en 200Nm trekkracht levert. Allen worden ze gecombineerd met een handbediende vijfbak, maar de 1.6 benzine wordt optioneel gepaard aan een viertrapsautomaat. Het basisprijskaartje bedraagt € 12.950 voor de 1.4. Dieselen kan vanaf € 14.250. De 1.6 is er niet in de twee instapniveaus Visia en Acenta, maar laat zich in Elegance of Tekna bestellen vanaf € 16.250. De krachtigste dieselcentrale heeft dezelfde streken en wisselt voor ten minste € 17.300 van eigenaar.