Speciale Hyundai Tucson “Peking Express”

e Belgische Hyundai-invoerder lanceert in samenwerking met de Vlaamse commerciële zender VT4 een speciale serie van de Tucson. Die moet de klant een voordeel van € 3.800 opleveren. Het avontuurlijke programma van de zender is intussen aan z’n derde seizoen toe en haalt met gemiddeld 350.000 kijkers een aandeel van 25%. De basis voor de reeks is de voorwielaangedreven dieselversie Ősinds een recente update 136pk sterk- in GLS-uitvoering. Hyundai spekt de uitrusting onder meer met een DVD-movie-systeem en twee draadloze hoofdtelefoons, een lederen interieur, donker getinte ruiten, verwarmde voorzetels 235/60 R16-rubber met aluminium velgen en uiteraard Peking-Express-emblemen. Kostprijs? € 24.999.