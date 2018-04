M15 is Noble's nieuwste supersportwagen

Door: BV

et Britse Noble maakt al tijden auto’s die vooral door puristen gesmaakt worden. Met de Noble M15 wil de nicheconstructeur een nieuw blik klanten opentrekken. Het merk komt er immers verdacht dicht mee in de buurt van meer ‘modale’ Porsche’s en Ferrari’s; sportief, exotisch, nog min of meer bruikbaar én de M15 heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van de Porsche 911 en Ferrari F430 die het merk openlijk viseert. De M15 wordt een stuk goedkoper. Noble denkt zelf wat klanten te kunnen afsnoepen van de Lotus Esprit die volgend jaar verwacht wordt. Invoerder Van der Kooi Sportscars heeft het model vanaf september in de showroom. De Belgische prijs bedraagt € 119.700.

De nieuwe telg is 3cm breder en vooral 18cm langer dan de spartaanse M12. Dat levert een lengte van 4,27m, een breedte van 1,85 en een hoogte van 1,16m op. Extra centimeters die slechts 50kg op de weegschaal zetten en de M15 1250kg licht maken. De constructie maakt gebruik van een stalen spaceframe (57% stijver dan voorheen), bekleedt met aluminium panelen.

Een stuk praktischer en comfortabeler wordt de M15, die volgens bezieler Lee Noble dan ook dagelijks inzetbaar moet zijn. Daarom worden onder meer elektrische ruitenheffers, centrale vergrendeling en airco geïntroduceerd. In de minimalistische middenconsole wordt desgewenst zelfs een navigatiesysteem gemonteerd. En opbergruimte heeft de Noble ook; zowel voor als achteraan (achter het centraal achter de voorstoelen gepositioneerde motorblok) en samen goed voor 300l.

De krachtcentrale is een van bij Ford afkomstige zes-in-lijn, maar de Britten vijzen er wel twee Turbo’s op. Het resultaat is een riante stal met 455 paarden. Die stampen de Brit in 3,3 tellen voorbij de kaap van 100km/u en gaan door tot de naald richting 300 wijst. De tank is 70l groot en voorzien van een vulopening aan elke kant Őhandig!-. Toch valt te betwijfelen of je daar ver mee komt.