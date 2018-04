Nu officieel: facelift Volvo XC90

Door: BV

V

orige week raakten de belangrijkste gegevens van de facelift voor de XC90 al bekend, maar nu geeft Volvo zelf gedetailleerde informatie vrij. De Zweden claimen met de upgrade voor hun grote en succesvolle SUV te hebben gekozen voor hogere positie in het premiumsegment. Aanvankelijk wou Volvo jaarlijks 50.000 XC90 bouwen, maar de capaciteit van de Zweedse Torslanda-fabriek werd al verhoogt naar 90.000 eenheden. De helft van de wagens wordt naar de VS verscheept. Andere grote afzetgebieden zijn de UK, Duitsland, Canada en Spanje. De productie van de opgefriste SUV gaat midden mei van start.

Het afgelopen jaar rommelde Volvo al wat in het motorenpalet en konden we nieuwe motoren verwelkomen. De V8 (315pk en 440Nm), en verbeterde diesel (185pk en 400Nm) krijgen nu gezelschap van een in eigen huis ontwikkelde 3,2l zescilinder benzinemotor die eveneens in de nieuwe S80 wordt geïntroduceerd. Die wordt 238pk en 320Nm sterk. Alle motoren met uitzondering van de 2.5 T, worden aan zestraps automaat gekoppeld.

De opgefriste XC90 laat zich opmerken met een vernieuwde grille, meer chroom, aangepaste bumpers (met grotere stukken in koetswerkkleur), vernieuwde achterlichten, en beschermstrips en deurgrepen in koetswerkkleur. Ook de buitenspiegels zijn megelakt en bovendien voorzien van een indicator voor de richtingaanwijzers. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd: door een snelle druk op de richtingaanwijzershendel knippert de richtingaanwijzer drie keer. De klant krijgt ook keuze uit twee nieuwe kleuren en 18-duims velgen. Op het summum- en executive-niveau ten slotte worden de zwarte roofrails vervangen door exemplaren van geborsteld aluminium.

Voor het interieur zijn nieuwe kleurencombinaties beschikbaar en worden nieuwe bekledingstypes geïntroduceerd. Hetzelfde geldt voor de sierlijsten. Verder werden het Premium-audiosysteem opgewaardeerd en hoort het afspelen van MP3 en WMA-bestanden voortaan ook tot de mogelijkheden. Op veiligheidsniveau noteren we de introductie van koplampen die mee de bocht inkijken. De Volvo XC90 kan ook uitgerust worden met BLIS (Blind Spot Information System). Zodra een ander voertuig in de dode hoek van de automobilist komt, registreren camera’s in de buitenspiegels dat en verschijnt er een lichtje in de betreffende spiegel dat de bestuurder hierop attendeert. Vanaf dit najaar bouwt Volvo tot slot nog een camera in de achterklep in. Die zal helpen bij het inparkeren.