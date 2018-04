Collectors item: Fiat Panda Monster

Door: BV

D

e Fiat Panda Monster is het resultaat van een samenwerking tussen Fiat en Ducati. Het gaat om een heel uitzonderlijke serie die slechts in 695 stuks -een cijfer dat overeenstemt met de cilinderinhoud van de laatste Ducati Monster- geproduceerd wordt. De Panda Monster werd ontwikkeld op basis van de Fiat Panda Cross (versie met integrale transmissie) en krijgt een zwarte koetswerkkleur en beschermstrips in dezelfde tint, specifieke lichtmetalen velgen, een interieuraankleding in leder, een specifieke grille, automatische klimaatregeling en een Radio-cd met MP3.

De Panda Monster is niet beschikbaar via het gewone dealernet. Het model wordt enkel te koop aangeboden via internet. Een bestelling moet bovendien vergezeld worden van een voorschot van € 1.000 om in aanmerking te komen. De levering gebeurt naar keuze in het Centro Stile Fiat in Misano (niet meteen achter de hoek), bij de concessiehouder of thuis. Te vinden op de website van Fiat en Ducati vanaf 10 april...