Zweedse laagvlieger: Quercianella

weden is weer een automerk rijker; Bebi. Onder die merknaam wordt de Quercianella gelanceerd. En dat is een compacte (4,23m lange, 1,92m brede en amper 1,04m hoge) supersportwagen. De Italiaans klinkende naam is afkomstig van de geboorte- en woonplaats van de gekende Italiaanse ingenieur Bizzarrini. Die heeft het project samen met de heren van het Laboratorio Bebi Ődat ook de productie voor z’n rekening zal nemen- op poten gezet.

Aan de Quercianella wordt momenteel de laatste hand gelegd. Bebi wil een alternatief bieden voor een supersportwagen aan een meer democratische prijs. De kleine sportwagen weegt dankzij het doorgedreven gebruik van carbon (met inbegrip van de dragende structuur) slechts 525kg. Onder de kap komt een krachtbron met F1 configuratie: een 2.4l V8. Het vermogen zal variëren van 380 tot 525pk. De versnellingsbak is sequëntieel.

In het beste geval haalt de Querchianella 100km/u in 3 seconden en houdt de minimalistische sportwagen het pas bij meer dan 300km/u voor bekeken.