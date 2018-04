Alfa Romeo 147 Black Line

Door: BV

D

iscrete sportiviteit en elegantie, daar is het Alfa om te doen met de 147 Black Line. Het model is sinds 2000 op de markt en na een facelift in de herfst van 2004 tapt Alfa Romeo voortaan uit het vaatje van de speciale series om de verkoop niet te veel te laten wegkwijnen. De Italianen van de Fiat Group zijn graag origineel met kleurtjes, en de Black Line borduurt verder op die traditie. De speciale uitvoering wordt leverbaar in de kleuren Rood, twee grijstinten en blauw, en krijgt een in glanzend zwart uitgevoerd dak. Ook de buitenspiegels en de achterspoiler worden op dezelfde wijze afgewerkt. Zowel de drie- als de vijfdeursversie en alle motorcombinaties zijn verkrijgbaar.

De 147 Black Line wordt voorzien van een zwart interieur, maar de afwerking verschilt voor de Impression- en Progression-versies. De eerste krijgt een bekleding in fluweel, voor de tweede is er een stof in sportuitvoering. Het stijlvolle pakket is een optie van € 750.