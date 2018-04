Opvolger Mazda Pickup voorgesteld

Door: BV

O

p de motorshow in Bangkok stelt Mazda de BT-50 voor. Een pickup die ook in onze contreien de huidige B2500 naar de geschiedenis zal verwijzen. De nieuweling krijgt een expressiever design en blijft beschikbaar in drie versies. De uitvoering met enkele cabine is voorzien van de grootste open laadbak. Bovenaan het gamma staat de Double Cab-uitvoering; een volwaardige vierdeursversie die vijf inzittenden kan huisvesten. Ertussen plaatsen de Japanners de Freestyle Cab, die is voorzien van twee conventionele voordeuren en twee ‘halve’ tegengesteld scharnierende achterportiertjes. De deuropening wordt daardoor 1,5m groot.

Het interieur wil de inzittenden doen vergeten dat ze zich in een pick-up bevinden, zo klinkt het bij Mazda. Het dashboard leent de voornaamste stijlelementen van de gewone personenwagens van het merk en wordt door de fabriek aan de invoerders aangeboden met drie bekledingsopties. Naast een conventioneel grijs interieur, wordt er ook een uitvoering met een tweekleurige interieuraankleding geproduceerd. Voor de bestuurder komen drie met zilver omrandde ronde wijzerplaten in de boordplank. Behalve meer plaats, moet de BT-50 ook merkbaar meer comfort bieden dan de B2500. Het stuur is verstelbaar in de hoogte, de voorzetels zijn over maximaal 24cm verstelbaar en de hoek van de rugleuning van de achterbank (indien aanwezig) groeide van 20 naar 23°. De toleranties voor de assemblage werden gevoelig teruggedrongen. Niet alleen binnenin, maar ook voor de koetswerkpanelen. Mazda introduceert eveneens nieuwe technologieën die we in deze klasse niet eerder zagen. Het keyless-entry-systeem (waarbij het volstaat de sleutel in de zak te hebben om de deur te openen) bijvoorbeeld.

De basisarchitectuur met een ladderchassis, een onafhankelijke voorwielophanging en een starre as met bladveren blijft behouden. Het comfort wordt verbeterd door de achterophanging te hertekenen, langere veren te voorzien en schokdempers met een grotere diameter te monteren. De BT-50 wordt gebouwd met zes motoren, waaronder drie benzines met een inhoud van 2.2, 2.6 en 4.0 liter en een 2.5l turbodieseleenheid die enkel voor de Thaïse markt bestemd is. Europa zal het vooral moeten hebben van een 2.5l en 3.0l common-rail dieselmotor. De eerste levert 142pk bij 3.500t/min. en heeft 330Nm trekkracht vanaf 1.800t/min. De drieliter wordt 156pk en 380Nm sterk. De nauwkeuriger inspuitmogelijkheden van het common-rail-systeem beperken het werkingsgeluid. Beide diesels worden aan een nieuwe handgeschakelde vijfbak gekoppeld. De vierwielaandrijving laat zich bij versies met een manuele versnellingsbak door middel van een tweede pookje inschakelen. De versies met automaat selecteren de terreinversnelling op bevel van een schakelaar.

Alle versies voor de Europese markt zullen voorzien zijn van twee frontale airbags en driepuntsgordels met spanners en spankrachtbegrenzers. Zijdelingse airbags zullen op sommige versies verkrijgbaar zijn, net als ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes. Het remsysteem wordt door een ABS-unit met elektronische remkrachtverdeler gecontroleerd. De BT-50 komt eind dit jaar of begin 2007 naar Europa.