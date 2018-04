Nieuwe Audi TT: aflevering 2

Door: BV

r zijn weer meer concrete gegevens over Audi’s nieuwe TT bekend. Tegelijk zijn er ook schetsen die een duidelijker beeld geven van hoe het nieuwe model er zal uitzien. Echte foto’s komen er wellicht op 6 april, dan komt Audi met officiële informatie. De basisuitvoering krijgt een 2.0 TFSI benzinemotor onder de kap. Die werd geïntroduceerd in de Golf GTI, heeft 200pk en levert 280Nm. De instapper wordt maximaal 240km/u snel en neemt genoegen met 7,8l/100km. De voorlopige topversie wordt van een 3,2l V6 voorzien. Die is goed voor 250pk en 320Nm trekkracht. Elke 100km zal in de gemengde cyclus 10,4l brandstof kosten. De V6 krijgt vierwielaandrijving, terwijl de TFSI zich aan de voorwielen door het verkeer zal slepen. Beide motoren worden aan een zesbak gepaard.

Audi gunt ook een eerste blik op het hertekende interieur. Dat wordt grondig gemoderniseerd, maar behoudt de kenmerken Őzoals de ronde ventilatieopeningen- die bij de vorige generatie in de smaak vielen.