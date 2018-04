VW Golf goedkoper in VS

Door: BV

uropa kent de vijfde Golf-generatie al sinds de herfst van 2003, maar in de VS doet men het al die tijd nog met de Golf IV. Daarin komt deze zomer verandering. In juni krijgen de Amerikanen immers de laatste generatie in de catalogus. En wat meer is, die wordt wellicht niet duurder dan het uittredende model. Als het aan Adrian Hallmark ligt, die sinds september de plak zwaait over VW of America, wordt de instapversie van de nieuwe Golf er maximaal $ 16.000 duur. Dat is minder dan een 1.4l benzineversie kost in Europa, maar de Amerikaanse versie krijgt wel een 150pk sterke 2,5l vijfcilinder tussen de voorwielen. Hallmark wil besparen op materiaalkeuze en uitrusting om de prijs te drukken.

VW wil met een scherp geprijsde Golf opnieuw jonge kopers aantrekken. Het zijn die klanten die destijds vielen voor de eerste generaties. De Golf werd in de VS geïntroduceerd in 1974 onder de naam Rabbit. 1979 was het beste jaar, toen werden er bijna 215.000 van verkocht in de VS. Vanaf de tweede generatie noemt het model ook daar Golf. Afgelopen jaar werden slechts 15.690 Amerikaanse Golfjes besteld. De VS geeft de voorkeur aan de Jetta. Die ging er in 2005 niet minder dan 104.000 maal over de toonbank.