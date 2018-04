Multitronic voor Audi A6 TDI

Door: BV

udi biedt voortaan twee dieselversies van de A6 aan met de traploze (CVT-) transmissie Multitronic. Het gaat om de A6 2.0TDI en 2.7TDI. De eerste levert een vermogen van 140pk en 320Nm. De versie haalt 100km/u in 10,2 seconden en is in staat een topsnelheid van 204km/u te halen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,9l/100km. De Avant is een tikkeltje trager en vraagt een deciliter meer.

De 2.7 TDI onder de kap van de A6 levert 163 (Belgische versie) of 180pk. Daar zorgt de combinatie ervoor dat de spurt in 8,3 seconden wordt uitgevoerd en de topsnelheid naar 225km/u klimt. Het verbruik bedraagt 7,3l/100km. De Multitronic tranmissie van Audi gebruikt een ketting in plaats van de meer gebruikelijke riem, voor een hogere duurzaamheid.