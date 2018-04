Land Rover intelligent zuinig

Door: BV

and Rover werkt aan een aantal technieken om het brandstofverbruik van z’n modellen terug te brengen. Een beleid in die zin dringt zich op omdat de voertuigen van de producent in een markt die almaar gevoeliger wordt voor verbruikscijfers, met een natuurlijke handicap kampen. Het gewicht, de omvang en de integraalaandrijving zijn immers belastende factoren. Het Land_e programma moet de weg vrijmaken voor brandstofbesparende technologie die de terreincapaciteiten niet aantast.

De Britten mikken niet op één paard, maar werken een aantal technieken uit. Zo is er sprake van een cardanas met een naadloze koppeling. Die genereert minder wrijving dan een conventioneel systeem. Op die manier wordt het vermogensverlies gevoelig beperkt en de beschikbare energie dus beter benut. Een terugvoerlus voor motorwarmte dient in wezen hetzelfde doel. Het brengt de krachtbron sneller op de goede Ően dus meeste efficiënte- werkingstemperatuur. Een afsluitbare grille moet het warmteverlies beperken op ogenblikken dat geen extra koeling nodig is. De Integrated Rear Axle Drive maakt gebruik van hybridetechnologie. Een elektromotor kan de achteras in moeilijke omstandigheden van extra koppel voorzien. Toch blijft de brandstofmotor voor de hoofdaandrijving zorgen. Land Rover experimenteert ook met een stop&start-systeem. Dat wordt reeds door verschillende fabrikanten aangeboden. Een dergelijk systeem schakelt de benzinemotor uit zodra de wagen tot stilstand komt, en start die ogenblikkelijk op als de bestuurder het gaspedaal beroert.

Met de maatregelen wil het merk het brandstofverbruik van z’n modellen met een derde reduceren. De eerste om van enkele technieken te profiteren wordt wellicht de opvolger van de Freelander. Die wordt eind dit jaar verwacht.