Plaagstoot nieuwe Audi TT

p 6 april voedt de communicatiedienst van Audi de wereld de eerste gegevens van de nieuwe TT, die in september de huidige generatie aflost. Maar zoals dat bij de Q7 ook al tot vervelens toe het geval was, geeft het merk op voorhand al druppelsgewijs informatie vrij. Het eerste plaagstootje kwam er vandaag met een vage foto van het front van de nieuweling. Daaruit worden we enkel wijzer dat het bumperoverschrijdende ‘Single-Frame’ radiatorrooster en de golvende koplamphuizen hun intrede doen op de compacte coupé. Verassingen zijn dat niet. Het recept blijft hetzelfde en dat opent de weg voor gefundeerde speculaties over de motoren. Die lopen wellicht gelijk met de toppers uit het Volkswagen Golf-aanbod; een 200pk sterke 2.0TFSI Őzoals de GTI- en een 3.2l of de recentere 3.6l V6 bovenaan het gamma. Wellicht komt de nieuwe TT er eerst enkel met quattro vierwielaandrijving. Samen met de introductie van basismotoren Őwellicht tussen 150 en 180pk sterk- volgen dan versies die zich enkel aan de voorwielen door het verkeer slepen.