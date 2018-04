Nu echt: Sportec Porsche SPR1

Door: BV

e Zwitserse ‘veredelaar’ Sportec speelt op het Autosalon van Genève een thuismatch. De Porsche-specialist haalt daarvoor de SPR1 van stal. Van die bolide konden we u vorige maand al een schets tonen, maar nu zijn er ook echte beelden.

Sportec weet uit de 3,6l grote boxermotor van de 997 niet minder dan 802pk en 880Nm te puren. Met dat geweld onder de motorkap katapulteert de rijkelijk met aërodynamische hulpstukken beklede Carrera zich in 3 seconden naar 100km/u. Na 8,6 tellen wordt de kaap van 200km/u overschreden en nog eens 10,3 tellen later passeert de snelheidswijzer 300km/u. De topsnelheid zou 380km/u bedragen. Om die stunt meer dan één keer te kunnen uithalen, moest Sportec heel de aandrijflijn verstevigen. Maar de Zwitsers hadden ook oog voor de remmen. Het opgewaardeerde systeem dwingt de SPR1 van 100km/u in 36 meter tot stilstand.

Wie meteen naar z’n beleggingsadviseur belt om fondsen vrij te maken, is eraan voor de moeite. Sportec bouwt hooguit tien exemplaren van de SPR1, en die zijn reeds allemaal besproken.