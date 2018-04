Seat Ibiza Vaillante

Door: BV

e Belgische ontwerper Luc Donckerwolke ontwierp voor hij aan het ‘echte’ werk begon, reeds fantasiewagens voor de strips van motorheld Michel Vaillant. Intussen mocht Donckerwolke zelf al enkele legendarische wagens, waaronder de laatste generatie Lamborghini’s, tekenen. Bij nieuwe baas Seat bedacht bij voor het Autosalon van Genève een speciale Ibiza Vaillante. Een Ibiza die zo uit de stripverhalen kon weggereden zijn. De Vaillante kreeg een aangedikt koetswerk en specifieke voor- en achterbumpers, waarin telkens discreet een ‘V’ zit verwerkt. De verbrede vleugels lieten zelfs ruimte voor een luchtdoorstroomopening achter de A-stijl. Een opvallende matte koetswerkkleur maakt het plaatje compleet.

Het interieur bedacht Donckerwolke met contrasterende bekledingen. De schaduwkap van het instrumentarium, de middenconsole, de portieren, contactoppervlakken van de zetels en zelfs de stuurwielvelg werden in koetswerkkleur uitgevoerd. De achterbank sneuvelde. In plaats daarvan wordt een verstevigingskooi geïntroduceerd. Er is ook ruimte voor twee helmen en een reservewiel. De Ibiza Vaillante is gebouwd op een onderstel van Seat Sport. Het model heeft een geblazen 1.8l benzinemotor onder de kap. De voorwielen moeten in staat zijn de koets in minder dan zes tellen naar 100km/u te sleuren.