Meer over Skoda's Roomster

koda komt nog dit jaar met de Roomster op de markt. Dat is een eigenzinnig gelijnde monovolume die is afgeleid van het gelijknamige studiemodel. Het is het vierde model in het gamma van de VW-dochter. De 4,2m lange Roomster wil vooral met een eigentijds, flexibel en ruim interieur overtuigen. Daarom bedachten de ingenieurs het Varioflex-zetelsysteem voor de tweede zitrij, die 46mm hoger staat opgesteld dan de voorstoelen. De middenste zetel, die slechts 8 kg weegt, kan erg gemakkelijk verwijderd worden. De twee zijdelingse zetels kunnen dan 110 mm naar het midden verschoven worden. Op die manier kan de Roomster veranderd worden in een monovolumewagen met vier plaatsen. Alle zetels kunnen in de lengte versteld worden over 150 mm. De hoofdruimte op de achterste plaatsen bedraagt 1.009 mm. De helling van de rugleuning van de twee zijdelingse achterzetels kan apart versteld worden over 13,5 graden.

De laadruimte is met de vijf zetels op hun plaats niet kleiner dan 450l. Wie de achterzetels in hun voor de bagage gunstigste positie plaatst heeft al 530l ter beschikking. Neerklapbare achterzetels leveren een vlakke laadvloer van één meter op. De capaciteit stijgt dan tot 1.555 liter. Méér kan ook nog, dan moet je de zetels thuislaten en kan je in de koffer tot 1.780l kwijt.

Het motorenpalet zal bestaan uit zes motoren, evenredig verdeeld tussen benzine- en dieselstokers. De basismotor wordt de 64pk 1.2l driecilindermotor. Een viercilinder benzinemotor met een inhoud van 1,4l ontwikkelt 86pk en de krachtigste versie krijgt een 1.6l met 105pk tussen de voorwielen. De dieselmotoren hebben een cilinderinhoud van 1.4l (driecilinder) of 1.9l (viercilinder). Van de eerste zijn er twee vermogensversies die 70, dan wel 80pk ontwikkelen. De 1.9l zal 105pk leveren. De Roomster haalt afhankelijk van de gekozen krachtbron een topsnelheid van 155 tot 184km/u. De acceleratiewaarden naar 100km/u zijn 16,9 seconden voor de 1.2l en 10,9 seconden voor de 1.6 benzine. Alle andere motoren zitten daar tussenin. Elke krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeroerde vijfbak, maar Skoda werkt nog aan een automatische zesbak.

De Roomster staat op een modulaire bodemplaat, waarin elementen uit het rijke VAG-arsenaal gecombineerd worden. De wielbasis meet een forse 2,61m. Dat is nog eens 4cm meer dan de Octavia Combi. Dat stelde de ingenieurs in staat de wielen ver naar de hoeken van de koets te dwingen. De ophanging kreeg vooraan McPherson veerpoten. Achteraan zit een semi-onafhankelijk systeem, dat een laag gewicht als voornaamste troefkaart uitspeelt. Op die manier werd een maximale nuttige last van 515kg mogelijk. De start van de serieproductie van de Roomster is gepland voor juni van dit jaar.