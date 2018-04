Dacia Steppe Concept

Door: BV

acia koos het Autosalon van Genève op de eerste concept uit z’n bestaan te onthullen. Het model is uitgemonsterd als een stoere, maar simpele wintersport-compagnon. Het is de voorloper van de break-versie van de Dacia Logan.

De aankleding van het koetswerk bestaat uit dikke stootstrips op de flanken, specifieke bumpers en spatbordverbreders. De drempels worden door een laag aluminium van de buitenwereld afgeschermd. Zaken die niet meteen voor productie zijn. Toch lijkt Renault al aan de Dacia van de toekomst te denken. De achterlichtunits maken immers gebruik van LEDs en in nieuwe koplampen vinden we Xenonverlichting. Het robuuste uiterlijk wordt benadrukt door de functionele opbergbox die zich op het dak bevindt. Daarin is ruime voor wintersportmateriaal. De Logan Steppe is Őinclusief de dakbox- 1,78m hoog.

De vormgeving is veel hoekiger dan we van een moderne break gewend zijn. Renault trekt de ontwikkelingsfilosofie Őeen simpele, betaalbare en zo functioneel mogelijke wagen afleveren- dus consistent door. De Logan Steppe beschikt zelfs over twee klapdeuren, in plaats van een conventionele kofferklep. Daardoor krijgt de break zelfs eigenschappen van een bestelwagen. Het 17-duims lichtmetaal zorgt voor tegengewicht; daardoor oogt de Steppe zowel stoerder als sportiever. In tegenstelling tot de klapdeuren, zullen de velgen het niet tot serieproductie schoppen.

Het interieur werd bedacht met nieuwe kleuren en bekledingen. Drukke prints en rijke stofjes die het zo fantasieloze Dacia-interieur moeten camoufleren. De klokjes werden voor de gelegenheid vervangen door exemplaren met een 3D-vormgeving. Meer dan een stijloefening is dat niet.